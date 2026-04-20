Пенсионерам провели лекцию о борьбе с мошенниками в Чехове

С каждым годом растет число пострадавших от телефонного мошенничества. Больше всего риску подвержены пенсионеры. Для профилактики киберпреступлений в Чехове и Подмосковье реализуется государственная программа, в рамках которой проводятся встречи и лекции для пожилых людей.

Вадим Шишкин рассказал, как мошенники обманывают своих жертв и какие средства используют. Так, преступники выдают себя за сотрудников банков, полиции или ФСБ, применяя различные схемы обмана, такие как фиктивные прибавки к пенсии, мнимые льготы и навязывание товаров и услуг. Он рекомендовал пенсионерам проверять информацию, звонить по официальным телефонам банков и не сообщать коды из SMS, так как их запрашивают только мошенники.

Если обратиться в полицию в течение суток после преступления, есть возможность вернуть похищенные деньги. В прошлом году прокуратуре и полиции Чехова удалось «заморозить» и вернуть около шести миллионов рублей потерпевшим, а в этом году на счетах заблокировали около одного миллиона рублей.

На встрече обратили внимание на случаи, когда пожилые люди теряли свои квартиры. Например, пенсионерка из Чехова продала свое жилье по заниженной цене, находясь под психологическим давлением. Прокуратура подала иск о признании этой сделки недействительной. Сейчас дело рассматривается в суде. Всего в этом году в округе возбудили 54 уголовных дела о телефонном мошенничестве, а сумма похищенных средств составила почти 4 миллиона рублей. В прошлом году было зарегистрировано 260 подобных дел с ущербом около 70 миллионов рублей.