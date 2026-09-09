Пенсионерам Подмосковья напомнили об оформлении выплат в «Доброделе»

Неработающие пенсионеры Подмосковья в возрасте от 65 лет, которым положена ежемесячная денежная компенсация, могут оформить выплату через мобильное приложение «Добродел». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в приложении через ЕСИА и открыть раздел «Услуги». Затем нужно перейти в категории «Поддержка» и «Пенсионерам», после чего выбрать услугу «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+». В электронной форме потребуется указать необходимые сведения и приложить документы.

Получать выплату могут неработающие пенсионеры старше 65 лет с ежемесячным доходом менее 20 тысяч рублей. При этом они должны постоянно проживать в Московской области не менее 10 лет. Еще одно условие — проживание в одиночестве либо вместе с другими неработающими пенсионерами.

«Добродел» объединяет информацию и электронные услуги для жителей Подмосковья. Скачать мобильное приложение можно на региональном портале государственных услуг.