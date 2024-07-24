Пенсионерам из Солнечногорска провели экскурсию по усадьбе «Кусково»

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участники проекта «Активное долголетие» культурно-досугового центра «Метролог» из Солнечногорска посетили экскурсию по усадьбе «Кусково» в Москве. Пенсионеры узнали историю усадьбы и прогулялись по территории.

Ознакомиться с богатой историей усадьбы участники проекта «Активное долголетие» смогли самостоятельно без экскурсовода, предварительно скачав аудиогид. Также они прогулялись по достопримечательностями, расположенным на территории.

«Прогулка с аудиогидом была для пожилых людей в новинку. Специалисты отмечают пользу такой деятельности для умственной активности и расширения кругозора», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Аудиотур по усадьбе «Кусково» подготовили тифлокомментаторы компании «РуФилмс» при содействии благотворительного фонда Александра Светакова.

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