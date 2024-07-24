Пенсионерам из Солнечногорска провели экскурсию по усадьбе «Кусково»

Участники проекта «Активное долголетие» культурно-досугового центра «Метролог» из Солнечногорска посетили экскурсию по усадьбе «Кусково» в Москве. Пенсионеры узнали историю усадьбы и прогулялись по территории.

Ознакомиться с богатой историей усадьбы участники проекта «Активное долголетие» смогли самостоятельно без экскурсовода, предварительно скачав аудиогид. Также они прогулялись по достопримечательностями, расположенным на территории.

«Прогулка с аудиогидом была для пожилых людей в новинку. Специалисты отмечают пользу такой деятельности для умственной активности и расширения кругозора», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.