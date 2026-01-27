Пенсионерам из Одинцова помогли признать садовый дом жилым

Пожилая пара решила постоянно жить в своем садовом доме. Для оформления прописки и прикрепления к поликлинике строение необходимо было признать пригодным для круглогодичного проживания.

Пенсионеры Зайцевы из Одинцовского округа решили переехать на постоянное жительство в свой садовый дом. Для этого им необходимо было признать строение пригодным для круглогодичного проживания и оформить прописку.

Сотрудники бюро технической инвентаризации осмотрели дом и подтвердили в заключении, что он безопасен, надежен и соответствует всем строительным, санитарным и противопожарным нормам. Здание не выше трех этажей и его площадь меньше 500 квадратных метров.

С этим заключением супруги обратились в администрацию муниципалитета. Межведомственная комиссия выехала на место, проверила документы и признала дом в садовом некоммерческом товариществе жилым.

После завершения всех проверок пенсионеры смогли официально прописаться в своем доме и прикрепиться к местной поликлинике для постоянного медицинского обслуживания.