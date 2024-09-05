Пенсионерам из Лобни провели экскурсию по усадьбе Голицыных «Большие Вяземы»

Повторную экскурсию по усадьбе князей Голицыных «Большие Вяземы» организовали для участников клуба «Активное долголетие» городского округа Лобня. Пенсионеры посетили пушкинские места и насладились архитектурой поместья.

Члены лобненского клуба «Активное долголетие» второй раз посетили с экскурсией усадьбу Голицыных «Большие Вяземы». Они осмотрели экспозицию музея, прогулялись по парку поместья и насладились старинной архитектурой.

Напомним, подмосковные пенсионеры-участники клуба «Активное долголетие» регулярно отправляются в поездки и посещают культурные мероприятия. Присоединится к ним могут мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Подробная информация по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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