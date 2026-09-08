Пенсионера со сложным переломом бедра спасли в больнице в Чехове

Врачи травматологического отделения Чеховской больницы провели сложную операцию по сохранению эндопротеза у 67-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациент получил перипротезный перелом бедра, упав с лестницы во время ремонта крыши. Учитывая, что мужчине ранее заменили оба тазобедренных сустава, хирургам требовалась исключительная точность при остеосинтезе — сопоставлении отломков пластиной.

«Винты необходимо было провести рядом с эндопротезом с высокой точностью. Если бы имплант потерял стабильность, пациенту потребовалась бы его замена. Это значительно более объемная операция, после которой восстановление могло занять более полугода», — рассказал оперирующий травматолог-ортопед Салман Асламханов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно: конструкция осталась стабильной, а уже на следующий день пациент начал ходить во дворе клиники. После операции прошло уже больше двух месяцев.

«На снимке видна положительная динамика: перелом срастается, конструкция и эндопротез сохраняют стабильное положение. Пациенту необходимо продолжать реабилитацию и соблюдать рекомендации по нагрузке на ногу», — отметил Асламханов.

К специалистам Чеховской больницы можно записаться по номеру телефон 122, через портал zdrav.mosreg.ru или инфомат в поликлинике, а также при помощи чат-бота Дениса в «Макс».