Пенсии работающих пенсионеров из Лобни проиндексируют в следующем году

В 2025 году в силу вступают поправки в федеральный закон о страховых пенсиях. Отделение социального фонда России по Москве и Московской области возобновит индексацию выплат работающим пенсионерам, в том числе жителям Лобни.

Пенсии будут повышаться в начале каждого года, в том числе увеличатся выплаты по инвалидности и по потере кормильца. Теперь индексация коснется всех категорий граждан независимо от их трудовой деятельности. Компенсацию применят к более высокому размеру. Такой вариант обеспечит существенную прибавку.

Например, пенсия работающего пенсионера равна 17,4 тысячам рублей. Повышение будет рассчитано именно на эту сумму. Однако, с учетом пропущенных индексаций за три года трудовой деятельности, реальный размер выплаты составляет 23,4 тысячи. После того, как пенсионер уволится с работы, индексацию будут начислять на более высокую пенсию.

Отметим, индексация в 2025 году пройдет автоматически.

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