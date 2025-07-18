Пенная вечеринка прошла в Звездном городке в Щелкове

В Звездном городке волонтерский центр «Путь добра» организовал яркое молодежное мероприятие — пенную вечеринку и фестиваль красок. Праздник провели в беседке рядом со спортивной школой «Галактика».

Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на активную молодежь и тех, кто любит проводить свободное время весело и с пользой. Гостей ждали конкурсы и викторины для разных возрастных категорий, возможность проявить свои таланты в дружеской атмосфере и насладиться живой музыкой.

Для любителей фотосъемки были организованы уникальные фотозоны, где можно запечатлеть самые яркие моменты праздника и сохранить их на память. Особое внимание уделили зрелищным развлечениям — пенная вечеринка и фестиваль красок подарили участникам море положительных эмоций и веселья.

В 21:00 началась молодежная дискотека. Праздничная атмосфера привлекла не только подростков и студентов, но и представителей более зрелого поколения. Каждый смог найти занятие по душе и почувствовать радость совместного отдыха в кругу единомышленников.