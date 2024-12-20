Пекинский ХК «Куньлунь Ред Стар» победил в Мытищах команду «Барыс» из Астаны

Уже на девятой минуте игры китайские хоккеисты получили преимущество: Мартин Лефевр пробил голкипера казахстанской команды. Во второй части игры — снова бросок от синей линии от Дойла Сомерби из «Куньлунь Ред Стар», однако голкипер из Астаны успешно отразил удар. Шайба перешла Паркеру Фу, он направил ее точно в сетку противника — и счет 2:0, который останется неизменным до конца турнира.

Для Джереми Смита это был юбилейный, 10-й матч в Континентальной хоккейной лиге и 3-й в сезоне. Пекинские хоккеисты уверенно заняли десятую строчку Западной конференции. Таким образом, они уменьшили отставание от команды «Витязь» до двух баллов и до семи от зоны плей-офф.