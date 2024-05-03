Пекарня «Мираторга» в Домодедове испекла 12 тонн куличей | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:56 Пекарня «Мираторга» в Домодедове испекла 12 тонн куличей Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковная компания «Мираторг» испекла более 12 тонн пасхальных куличей. В этом году ей удалось увеличить выпуск продукции в полтора раза.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье работают более ста производителей хлебопекарной продукции, а в этом году компании планируют выпустить более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки.

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В компании рассказали, чтобы испечь 12 тонн куличей потребовалось 600 килограммов кураги и столько же изюма, 86 500 бутонов чайной розы. Пять пекарей трудились в четыре смены пять дней.

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