Пекарей и кондитеров из сел Подмосковья пригласили на конкурс профмастерства

Пекари, кондитеры и другие специалисты этой сферы из подмосковных сел могут принять участие во всероссийском конкурсе профмастерства.

Конкурс проведут для предприятий хозяйств, которые занимаются производством хлеба и мучных изделий, и находятся в сельской местности.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что конкурс направлен на популяризацию регионального хлебопечения, поиск талантов и выявление лучших специалистов.

Для участия нужно подготовить презентацию двух продуктов. Один из них должен отражать традиции региона, а другой должен подходить для правильного питания. Кроме того, необходимо подготовить видео, которое расскажет об истории создания пекарни или кондитерской.

Подать заявку можно до 1 апреля по ссылке. Финалистов определят к 30 апреля.

Конкурс пройдет при организации Минсельхоза России в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий».