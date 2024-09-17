Командную игру по пейнтболу провели для сотрудников больницы в Мытищах

Встреча команд из Мытищинской больницы и районной стоматологической поликлиники прошла на площадке в Жостове по инициативе Мытищинской городской организации профсоюза работников здравоохранения. Цель соревнований была не только в физической активности, но и в командообразовании, обмене опытом и укреплении коллектива. Борьба за победу, по словам участников, была непростой, но увлекательной.

«Пейнтбол — замечательная командная игра, которая заряжает здоровым азартом и позитивом. У нас в Мытищинской больнице много молодежи, первая товарищеская игра показала, что участники увлеклись данной игрой. Медики показали, что умение работать в команде и поддерживать друг друга — важные качества не только в медицинской практике, но и в повседневной жизни», — прокомментировала председатель профсоюзной организации Мытищинской больницы Любовь Кикоть.

Соревнования стали отличным примером корпоративного мероприятия, которое объединило людей. Помимо позитивного настроения победители турнира получили награды.

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