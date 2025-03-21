Педиатры МОЦОМД прошли инструктаж по телемедицинским консультациям

В Московском областном центре охраны материнства и детства прошел семинар для врачей-педиатров, посвященный телемедицинским консультациям. Подобные мероприятия направлены на то, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее для маленьких пациентов, особенно из удаленных районов Подмосковья.

Внедрение телемедицины — не просто шаг в ногу со временем, но и способ улучшить качество лечения. Теперь семьи смогут получать консультации специалистов, не выходя из дома. Это сократит время ожидания приема, снизит транспортные расходы и уменьшит риск заражений в поликлиниках.

«Особое внимание уделили вопросам соблюдения медицинской этики и конфиденциальности при работе с персональными данными пациентов. Наши врачи ознакомились с алгоритмами дистанционной диагностики и принятия решений в различных клинических ситуациях, а также с методами эффективного общения с родителями и детьми в онлайн-формате», — пояснила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Кроме того, дистанционные консультации помогут врачам лучше следить за состоянием детей с хроническими заболеваниями и вовремя оказывать им поддержку.