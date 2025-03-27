Педиатры из Подмосковья приняли участие в международном конгрессе

В Москве 26 марта начал работу VI Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима». На открытии мероприятия собрались педиатры из России и зарубежных стран. Среди участников оказались и врачи из Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Участие в конгрессе такого масштаба позволяет нашим специалистам быть в курсе последних достижений в педиатрии, ознакомиться с инновационными методами диагностики и лечения, а также перенять опыт коллег», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.

На конгрессе пройдут пленарные заседания, симпозиумы и мастер-классы. Они охватят вопросы детского здоровья, профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию маленьких пациентов.

Внимание уделят персонализированной медицине и предиктивной диагностике, которые направлены на раннее выявление болезней и факторов риска. Также поговорят о профилактике и участии родителей в лечении и реабилитации детей.

Министерство здравоохранения Московской области сообщает, конгресс будет работать три дня, за это время гости и участники смогут пополнить и актуализировать знания, усовершенствовать свои навыки и компетенции.