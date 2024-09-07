Педиатров из Мытищ наградили грамотами на съезде детских врачей Подмосковья

Мытищинские врачи приняли участие в V съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство». Специалисты представили свои научные доклады и получили заслуженные грамоты.

Съезд детских врачей прошел в Доме регионального правительства. Форум длился три дня. Там выступили более 380 врачей-экспертов из России и других стран.

Заместитель главного врача Мытищенской больницы по педиатрической помощи Светлана Архипова отметила, что этот съезд — уникальная возможность для повышения квалификации педиатров и обмена опытом с коллегами. Специалисты также ознакомились с передовыми разработками в области фармацевтики и медицинских технологий.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения России на мероприятии наградили хирурга детского травматологического отделения Мытищинской больницы Александра Скоробогатова. Он отметил, что современные технологии открывают новые горизонты для операций с минимальным вмешательством. Это способствует быстрому выздоровлению маленьких пациентов.

Педиатра детской поликлиники № 2 Галину Низкодубову отметили в номинации «Ветераны здравоохранения». Она посвятила своей профессии почти 35 лет, завоевав уважение коллег и родителей юных пациентов. Врачей родильного дома Раису Дмитриеву и Эллу Кураеву отметили за вклад в развитие неонатологии и медицины.

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