Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил правила поведения в грозу

В этом июне в Московскую область пришли сильные дожди с грозами. Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил, как уберечь ребенка в непогоду.

«Если вас с детьми застала гроза на улице, обязательно прекратите подвижные игры, по возможности идите домой», — уточнил врач.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и находиться возле линий электропередачи. Также не следует оставаться на открытой местности: пляжах, пустырях или полях. Если непогода застала на водоеме, необходимо немедленно выйти из него.

«Выходите на берег, вытирайтесь и одевайте ребенка в сухое. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле», — заключил Цуркин.

Оптимальное место на улице, где можно переждать грозу, — низина. Это может быть яма или овраг. Если их нет, то безопасно будет в зарослях кустарника или густом скоплении небольших деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».