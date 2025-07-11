Педиатр медцентра Рошаля предупредил об опасности кофе для детей

Многие люди не представляют утро без чашки ароматного кофе. Дети, наблюдая за взрослыми, нередко проявляют интерес к этому напитку, но врачи предупреждают, что это небезопасно.

Употребление кофе может нанести вред ребенку, так как до шести лет нервная система чрезмерно чувствительна к кофеину. В возрасте до 12 лет могут возникнуть нарушения сна и концентрации, а также перевозбуждение. С 12 до 16 лет напиток не рекомендуется из-за больших школьных нагрузок и гормональных изменений.

Кофе также может привести к росту тревожности, учащению сердечного ритма и ухудшению усвоения кальция.

«Детский организм не нуждается в кофеине. Если ребенок просит „взрослый“ напиток — предложите безопасную альтернативу. Здоровые привычки формируются с детства», — отметила заведующая Консультативно-диагностическим центром, педиатр Елена Тысячная.

Вместо кофе врач посоветовала детям пить какао, цикорий, травяные чаи или фруктовые смузи.

Пробовать бодрящий напиток она посоветовала не раньше 16 лет и ограничиваться одной чашкой в день. Важно не употреблять кофе натощак и перед сном.