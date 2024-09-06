Педиатр Елена Зинчук из Ногинска получила награду от губернатора

Во время торжественного открытия V Съезда детских врачей Московской области Андрей Воробьев лично вручил благодарность Елене Зинчук за вклад в медицинское обслуживание детей и высокий уровень профессионализма.

«Это большая честь для меня — получить такую благодарность. Она является отражением работы всей нашей команды. Без поддержки коллег мы бы не смогли добиться таких результатов. Мы ежедневно трудимся на благо здоровья наших маленьких пациентов, и данное признание вдохновляет нас на дальнейшее развитие», — рассказала Елена.

С 2018 года она занимает должность заместителя главного врача Ногинской больницы, общий стаж в педиатрии превышает 14 лет. За свою работу Зинчук была неоднократно отмечена наградами администрации больницы и Совета депутатов Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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