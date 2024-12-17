Педиатр Анастасия Пульман пополнила штат поликлиники № 17 в Балашихе

Анастасия Пульман принимает пациентов в детской поликлинике № 17 в Железнодорожном округе Балашихи. После окончания учебы в 2022 году она сразу устроилась на работу по специальности и планирует поступление в ординатуру по педиатрии.

Она выпускница педиатрического факультета Читинской государственной медакадемии. Анастасия Пульман пользуется поддержкой системы здравоохранения для молодых специалистов, что способствует привлечению новых кадров в медицину.

«При устройстве в больницу я получила ряд льгот. Мне частично компенсируют аренду квартиры, что очень удобно для жизни и работы в одном городе. Как молодой специалист и медработник участковой службы, я получаю ежемесячные доплаты. После испытательного срока мне единовременно выплатят 300 тысяч рублей», — отметила Анастасия Пульман.

На участке педиатра числится около тысячи юных пациентов из микрорайона Центр-2. Записаться к врачу можно через портал госуслуг, инфоматы или по телефону 122.