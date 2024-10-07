Педагогов в Чехове наградили ко Дню учителя
Более 50 педагогов отметили грамотами ко Дню учителя в Чехове. Торжественное поздравление прошло во дворце культуры «Дружба».
В профессиональный праздник в Чехове отметили учителей, внесших значительный вклад в развитие подрастающего поколения. Всего почетные грамоты и благодарственные письма получили 54 педагога.
Почетной грамотой Министерства образования Московской области наградили начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирину Заболотневу.
«Наша с вами профессия имеет отголосок на многие-многие годы. Сегодня хочется обратиться к педагогам, к руководителям, чтобы за погоней достижений, показателей, мы нее утратили своей сути. Сути — разглядеть в каждом ребенке. Важно — дать опору каждому ребенку, создать условия, любовь. А самое главное — увидеть, что есть в нем, что есть в его семье», — поделилась Ирина Заболотнева.
Отметим, что ежегодно учителя округа становятся лауреатами профессиональных конкурсов. Их воспитанники показывают высокие результаты.
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