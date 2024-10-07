Педагогов в Чехове наградили ко Дню учителя

В профессиональный праздник в Чехове отметили учителей, внесших значительный вклад в развитие подрастающего поколения. Всего почетные грамоты и благодарственные письма получили 54 педагога.

Почетной грамотой Министерства образования Московской области наградили начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирину Заболотневу.

«Наша с вами профессия имеет отголосок на многие-многие годы. Сегодня хочется обратиться к педагогам, к руководителям, чтобы за погоней достижений, показателей, мы нее утратили своей сути. Сути — разглядеть в каждом ребенке. Важно — дать опору каждому ребенку, создать условия, любовь. А самое главное — увидеть, что есть в нем, что есть в его семье», — поделилась Ирина Заболотнева.