Педагогов школы № 5 в Солнечногорске наградили к юбилею учебного заведения

Школа № 5 в Солнечногорске торжественно отметила 85-летие со дня основания. Праздничное мероприятие объединило педагогов, учеников, выпускников и других гостей. Учителей и сотрудников школы наградили почетными грамотами.

Собравшиеся вспоминали историю учебного заведения и благодарили ветеранов педагогического труда, директоров прошлых лет и всех, кто внес вклад в развитие учебного заведения. Поздравить коллектив пришли заместители главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина и Надежда Назарьева, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, а также представители депутатского корпуса.

За преданность делу, воспитание подрастающего поколения и сохранение школьных традиций учителей и сотрудников школы отметили почетными грамотами. От главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова учреждение получило сертификат на исполнение мечты и памятные подарки.

«От всей души поздравляю коллектив, учащихся и родителей этим замечательным праздником! Желаю школе № 5 процветания, смелых начинаний и благодарных учеников. Пусть энергия и вдохновение никогда не иссякают в этих стенах, а каждый новый день приносит радость открытий!» — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Отметим, что среднюю школу № 5 открыли в 1940 году, она стала второй средней школой города. Сейчас здесь работают 45 преподавателей, а обучение проходят почти 900 учеников.