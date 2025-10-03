Педагогов Павлово-Посадского округа наградили ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя в Павлово-Посадском городском округе состоялась торжественная церемония чествования работников сферы образования. Учителя и директора школ были удостоены наград различного уровня за свой бесценный труд.

На торжественной церемонии вручения наград присутствовали почетные гости: депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова, благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин, заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова, начальник Управления образованием — Екатерина Владимировна Ларькова.

Директора и педагоги образовательных учреждений были удостоены заслуженными наградами разного уровня: Знаком отличия Министерства Просвещения Российской Федерации отмечены — учитель Гимназии Людмила Николаевна Крючкова, учитель средней школы № 11 Татьяна Владимировна Филатова.

Нагрудными знаками «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» награждены директор Информационно-методического центра Екатерина Геннадьевна Воробьева, учитель Рахмановской средней школы имени Евгения Кошенкова Алла Анатольевна Калугина, директор средней школы № 14 Ольга Викторовна Каткова, учитель Лицея Светлана Аркадьевна Павлова, учитель Рахмановской средней школы Ольга Владимировна Пелевина. Директор Лицея № 1 Павел Грязнов удостоен Благодарственным письмом уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства просвещения РФ, Правительства Московской области, Министерства образования, Московской областной Думы, Павлово-Посадского благочиния, а также от имени Главы Павлово-Посадского городского округа.