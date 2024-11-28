Семинар по пространственному моделированию провели для педагогов в Мытищах

Педагогам объяснили, как с помощью моделирования развивать интерес у детей к науке, цифровизации и творчеству. Около 60 человек из Мытищ, Пушкино и Королева получили новые уникальные знания.

Программу разработал педагог, психолог и эксперт дошкольного и начального образования Сергей Плахотников. Пространственное моделирование формирует у детей инженерное мышление и развивает фантазию. Преподаватели научат воспитанников создавать модели окружающей среды и таким образом познавать мир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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