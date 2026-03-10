Педагогов и медработников поздравили с 8 Марта в Солнечногорске

К мероприятию присоединились общественный деятель, спортсмен, актер и музыкант Александр Зарубин, депутаты Артем Жаров и Александр Поляков, а также активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Солнечногорска, Химок, Лобни и Дмитрова и «Волонтеры Подмосковья».

Колонна посетила школу № 4 и поликлинику. Участники торжественно поздравили педагогов и медицинских работников, вручили им букеты тюльпанов и открытки. Атмосферу праздника дополнили яркие плакаты ручной работы с теплыми и забавными пожеланиями.

Александр Зарубин отметил, что в Международный женский день решили уделить особое внимание учителям и врачам — тем, кто ежедневно отдает силы и заботу окружающим, чтобы подарить им хорошее настроение и зарядить положительными эмоциями.