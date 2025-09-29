Педагогов дошкольного образования поздравили в Солнечногорске

В преддверии Дня воспитателя первый заместитель главы муниципалитета Виталий Тушинов вместе с заместителем главы округа Ириной Тишиной посетили дошкольное отделение Андреевской школы «Серебряные Росы». Цель визита заключалась в выражении благодарности педагогам и поздравлении с профессиональным праздником.

Во время общения представители администрации обсудили с воспитателями достижения коллектива, рассказали о заметных успехах и побеседовали о развитии малышей — их первых шагах в обучении и творчестве, которые сами педагоги называют важным источником мотивации.

«Работа педагогов дошкольного образования требует высокой ответственности и значительных усилий. Мы искренне поздравляем всех наших замечательных воспитателей с праздником! Спасибо за ваш профессионализм, стойкость, а также за любовь и доброту, которую вы передаете детям», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Награждение и вручение благодарственных писем проведут в День учителя — 2 октября в ДК «Выстрел».