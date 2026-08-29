Педагогический коллектив школ Люберец превысил 3 тысячи специалистов

В новом учебном году в школах городского округа Люберцы к работе приступят более 3 тысяч педагогов. Среди них — представители уникальной учительской династии, общий педагогический стаж которой составляет 624 года, а начало было положено еще в 1915 году.

Основатель династии Василий Николаевич Чатаев преподавал историю в техническом училище и был награжден орденом Ленина. Его супруга Анаида преподавала математику в высшем учебном заведении. Среди представителей династии — мать Натальи Кулиджановой, Кассия Соломоновна, проработавшая 50 лет в начальной школе, и ее тетушка Мария Ивановна, отдавшая образованию 45 лет.

Героиня материала — учитель биологии Наталья Кулиджанова — по первому образованию врач-терапевт. «Я пыталась вырваться из этой большой компании учителей. Но жизнь показала, что не быть мне врачом. И вот уже 30 лет преподаю биологию в Люберецкой школе», — рассказывает она. В ее семье педагогика передается по наследству: сестра Нина Константиновна преподает русский язык и литературу, племянница также выбрала эту специальность. Старшая дочь преподавала английский язык, младшая — начальные классы.

Наталья Александровна вспоминает: «До сих пор помню, как собиралась у нас семья, и это был большой педсовет. Вокруг большого стола сидели учителя, и разговор был только о школе». По ее словам, любовь к детям и желание передать знания — главный мотив выбора профессии в их семье.

В Люберцах для учителей действуют меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья, гранты за инициативы и надбавки молодым специалистам, что способствует привлечению новых кадров в школы округа. Однако в этой семье выбор профессии происходит без уговоров, а через любовь к детям и желание передавать знания. Общий педагогический стаж династии сегодня превышает 600 лет, и она продолжает расти: кто-то из родственников работает за границей, кто-то в декретном отпуске. Если собрать всех учителей в семье, можно было бы открыть собственную школу — есть и химики, и математики, и физики, и каждый из них однажды выбрал эту профессию с одним желанием — передавать знания дальше.