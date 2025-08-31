Педагогическая конференция прошла в Серпухове

Ежегодную августовскую педагогическую конференцию провели в школе № 18 городского округа Серпухов. Собравшиеся подвели итоги прошлого учебного года и наметили планы на предстоящий.

Мероприятие провели при активном участии администрации муниципалитета и управления образования. На конференцию также прибыли: директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, проректор по образовательной деятельности Росбиотеха Оксана Даньшина, заместитель директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Чекурова, представитель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Сабина Сальникова.

Сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания разработали проект «Разговоры о важном». Представители учебного заведения поделились с коллегами опытом его реализации в школах. Помимо этого, собравшиеся обсудили инновационные подходы к обучению молодежи, возможности интеграции науки и образования и роль школьных музеев в воспитании подрастающего поколения.

По словам главы Серпухова Алексея Шимко, развитие образования в наукограде не просто актуально, а необходимо для создания будущего, в котором молодежь будет готова к вызовам времени и сможет внести свой вклад в развитие муниципалитета, Подмосковья и России в целом.

«Важно, чтобы Серпухов стал не только территорией получения качественного образования, но и привлекал молодые педагогические кадры», — добавил глава округа.

Участники встречи уделили отдельное внимание внедрению междисциплинарного обучения, проектных методов и технологии цифрового образования.

Отметим, что за год Серпухов совершил колоссальный рывок, переместившись с 56 места «красной зоны» на 26 место «зеленой». Две школы муниципалитета вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений региона: гимназия в Протвине и школа № 18. В «зеленую зону» вошли девять образовательных комплексов округа. В этом году школы муниципалитета пополнили 29 педагогов. В День знаний за парты сядут 24645 юных жителей Серпухова, почти 2142 из которых — это первоклассники.

«Основа развития Серпухова как наукограда — это качественное образование и воспитание подрастающего поколения. Совместно с администрацией города мы будем привлекать лучшие ресурсы страны, чтобы создавать условия для работы молодых ученых, интеграции их разработок в бизнес и поддержки бизнесом науки», — сказала генеральный директор АО «Большой Серпухов Наталья Агре.