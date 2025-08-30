Педагогическая конференция прошла в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский провели традиционную августовскую педагогическую конференцию. Собравшимся представили доклад о внедрении искусственного интеллекта в образовательный процесс.

С нового учебного года в школах Лосино-Петровского внедрят сервис «Ассистент преподавателя», разработанный на основе нейросети. Нововведение поможет оптимизировать учебный процесс, значительно повысить качество обучения и ускорить профессиональный рост преподавателей.

На педагогической конференции поблагодарили учителей и руководителей образовательных учреждений за преданность профессии и любовь к детям.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.