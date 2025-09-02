Педагогическая конференция прошла в Черноголовке

В округе прошла традиционная «Августовская конференция-2025», собравшая более 300 педагогов и представителей администрации округа. Мероприятие, ставшее площадкой для обмена опытом и определения приоритетов развития образования, состоялось в Черноголовской средней общеобразовательной школе.

На «Августовской конференции», организованной в корпусе имени Дубовицкого, педагоги Черноголовки подвели итоги минувшего учебного года, обсудили достигнутые результаты и намеченные перспективы на предстоящий период. В центре внимания оказались вопросы повышения качества образования, внедрения инновационных методик обучения и воспитания, а также создания комфортных условий для развития каждого ученика.

Глава округа Роман Хожаинов лично поздравил и наградил почетными грамотами отличившихся преподавателей, внесших значительный вклад в развитие образования в Черноголовке.