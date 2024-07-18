Педагоги центра «Шанс» в Лобне посетили форум поддержки добровольчества

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Сотрудники Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» приняли участие в форуме, который посвящен развитию добровольчества и волонтерства в Московской области. Мероприятие прошло 15 июля в Звездном городке, оно объединило более 160 участников из Подмосковья.

Центральная тема форума — волонтерство. Собравшиеся обсудили вопросы повышения компетенций волонтеров и организации площадок для обмена опытом.

Участники встречи отметили: молодежь — это будущее страны, участие молодых людей в волонтерской жизни имеет неоценимое значение.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, более 48 тысяч добровольцев числится в составе регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Они проводят экологические акции, организуют летние программы для детей, собирают гумпомощь для военнослужащих в зоне СВО и их семей, а также многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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