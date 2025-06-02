Педагоги технопарка из Балашихи провели инженерный мастер-класс на ВДНХ

В музее «АТОМ» на ВДНХ развернулся настоящий праздник науки и инноваций — детский фестиваль «Атомный движ», посвященный Международному дню защиты детей. Среди участников яркого события были наставники и юные инженеры из детского технопарка «Кванториум» городского округа Балашиха, которые провели увлекательный мастер-класс по 3D-моделированию и прототипированию.

Педагоги технопарка познакомили гостей с возможностями 3D-компаса для создания объемных моделей и продемонстрировали процесс экструзии, позволяющий перерабатывать пластиковые бутылки в филамент для 3D-печати. Этот экологичный подход не только вдохновил участников, но и показал, как технологии могут служить сохранению природы.

«Наш мастер-класс объединил детей и их родителей. Мы показали, как перерабатывать пластиковые бутылки в полезный материал, и это можно делать даже дома», — поделилась заместитель директора «Кванториума» Лилия Кадрилеева.

Юные участники из Балашихи также представили свои разработки — интерактивные игры «Соты» и «Хроники хай-тека», созданные с использованием передовых аддитивных технологий. Эти проекты стали настоящим доказательством того, что даже юные умы способны создавать инновационные решения.

Фестиваль «Атомный движ» подарил гостям не только новые знания, но и вдохновение на творчество и осознанное отношение к экологии. Это событие стало ярким примером того, как наука и технологии могут объединять поколения и открывать новые горизонты для детей.