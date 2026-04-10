Педагоги Подмосковья представили инновационные методики на конкурсе

В Московской области прошел четвертый день конкурса «Учитель года Подмосковья». Участники продемонстрировали свои методики и подходы к преподаванию перед Большим жюри, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках мастер-классов обсуждались актуальные вопросы, такие как применение искусственного интеллекта и нейросетей в образовании. Лауреаты конкурса показали, как эти технологии могут помочь в персонализации обучения и автоматизации рутинных задач.

Особое внимание было уделено развитию эмоционального интеллекта у школьников. Участники поделились наработками по развитию эмпатии и саморегуляции.

Также были представлены методики проектного обучения и преподавания иностранных языков на основе нейропсихологии. Эти подходы помогают развивать критическое мышление и коммуникативные навыки у учеников.

Финалистов ждет последнее испытание — «Вопросы учителю».