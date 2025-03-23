Педагоги патриотического клуба лицея из Дубны провели открытые уроки

Представители нескольких учебных учреждений Дубны побывали на экскурсии в лицее имени Кадышевского. Им продемонстрировали умения учеников военно-патриотического клуба, действующего на базе образовательного заведения.

Воспитанники клуба продемонстрировали навыки стрельбы, оказания первой помощи, действий в чрезвычайных ситуациях. Педагоги объединения поделились опытом обучения детей и эффективными методиками.

«Основываясь на этих ребятах, можно своротить горы. Они до такой степени сплотились, что это единый монолитный организм, с которым можно сделать что угодно. Как говорят — можно идти в разведку», — отметил заместитель директора Московского областного физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского Александр Кузаков.

В клубе есть тир. Здесь обучают тактической медицине и основам гражданской обороны. Во дворе оборудована полоса препятствий.

На встрече озвучили предложение создать на базе лицея имени Кадышевского объединение школьных военно-патриотических клубов.

«Лицей имени Кадышевского стал одним из центров патриотического воспитания в Дубне», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.