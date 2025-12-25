Педагоги Мытищ стали лучшими по внедрению цифрового образовательного контента

Лицей № 34 вошел в лидеры по итогам реализации проекта «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента», в котором приняли участие педагоги и представители образовательных организаций из 50 регионов России. Первые итоги мероприятия подвели в Москве.

Назвали в ходе мероприятия лучший регион, лучшую школу и лучшего учителя по освоению Универсальной библиотеки цифрового образовательного контента. Платформа, с бесплатным доступом к цифровым учебным материалам, таким как уроки, курсы и тесты, разработанные аккредитованными российскими компаниями по всем предметам школьной программы стала важным проектом сферы образования. Московская область была признана лучшим регионом по внедрению модернизированного подхода к обучению школьников.

Мытищинский лицей № 34 вошел в тридцатку лучших школ, а учитель математики Ольга Нагибина и учитель начальных классов Светлана Позднякова отмечены как лучшие педагоги в освоении Универсальной библиотеки цифрового образовательного контента.