Педагоги Ленинского округа будут использовать цифровых помощников на основе ИИ

Сервис «Ассистент преподавателя» начнут использовать преподаватели Ленинского округа уже с 1 сентября. Система основана на генеративном искусственном интеллекте и помогает планировать интересные уроки для детей.

Реализовать проект удалось благодаря соглашению между правительством Московской области и «Сбером». «Ассистент» поможет быстро составить план урока с учетом темы, класса и образовательной программы, найти нужные тексты, изображения и другие ресурсы, напишет задания, а также сформирует отчеты для родителей.

«Внедрение передовых цифровых решений в систему образования Ленинского округа — важный шаг в повышении качества обучения. Уверен, что с помощью новых инструментов наши педагоги смогут работать еще эффективнее и создавать для учеников более увлекательные и познавательные уроки», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Кроме того, с 15 октября педагоги округа начнут пользоваться сервисом «Умный помощник учителю». Он способен автоматически проверять рукописные работы учеников и давать рекомендованную оценку.