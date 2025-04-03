Педагоги из Серпухова приняли участие во всероссийском инклюзивном фестивале

Девятый фестиваль #ЛюдиКакЛюди был приурочен ко Всемирному дню информирования об аутизме. В работе региональной площадки мероприятия участвовали педагоги из школы № 8 Серпухова.

Фестиваль объединил ведущих специалистов в области дефектологии, родителей детей с расстройством аутистического спектра (РАС), педагогов-дефектологов Подмосковья. Он создал пространство для диалога и взаимодействия между людьми с РАС, их семьями, профессиональным сообществом и государственными структурами. Каждый участник получил возможность найти поддержку, знания и ресурсы для улучшения качества жизни.

Учитель-дефектолог дошкольного отделения Мария Коноплина провела на фестивале творческий мастер-класс на тему: «Стратегия поведенческой поддержки и коррекции в работе с детьми дошкольного возраста с РАС со снижением интеллекта с использованием системы жетонов».

Директор школы № 8 Ирина Мурашкина и учитель-дефектолог Елена Костельникова поделились с коллегами и родитям опытом работы с детьми школьного возраста с РАС. Они выступили с докладом «Коррекционная работа с обучающимися с РАС с применением методики по биологической обратной связи».