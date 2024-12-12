Педагоги из Ногинска приняли участие в работе областного форума

Форум педагогов дошкольного образования Московской области «От родительского просвещения к просвещенному родительству: воспитательные ресурсы семьи и системы образования» прошел в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве. Педагоги из Богородского округа поделились с коллегами своим опытом работы с родителями.

Участники форума обсудили итоги работы по консультированию родителей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Они выступили со стендовыми докладами о родительском просвещении, о работе читательского клуба «Хочу все знать!», семейного клуба «Счастливые выходные», родительского клуба «Искусство общения», проекта «Бабушкины сказки».

Педагоги центров образования № 33 и № 83 из Богородского округа поделились с коллегами формами работы с родителями. А специалисты образовательного центра «Аист» из Ногинска приняли участие в работе дискуссионной площадки «Социально-педагогическая поддержка семьи особого ребенка».

Пленарное заседание форума завершилось награждением активных участников проекта «Современная школа», затем участников ждали дискуссионные площадки и мастер-классы.

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