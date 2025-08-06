Педагоги из Мытищ прошли в финал конкурса «Кадровый резерв Подмосковья»

Педагоги из Мытищ вышли в финал областного конкурса «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Призерами стали заместители директоров школ № 3 и № 4 Елизавета Аверьянова и Оксана Ковалева.
Педагоги из Мытищ успешно защитили проекты «Программа перехода школы в эффективный режим работы» в финале областного конкурса. Они также прошли очный этап, что позволило им добиться высокого результата.
Проект «Капитаны образования» создан для выявления перспективных специалистов и формирования сообщества лидеров для внедрения современных управленческих практик в Подмосковье. Программа готовит будущих управленцев и создает профессиональное сообщество. Наиболее подготовленных специалистов добавляют в кадровый резерв Московской области. Подобные инициативы — пример для остальных регионов и стимул для профессионального роста среди руководителей учебных заведений.
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