Педагоги из Мытищ прошли в финал конкурса «Кадровый резерв Подмосковья»

Педагоги из Мытищ вышли в финал областного конкурса «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Призерами стали заместители директоров школ № 3 и № 4 Елизавета Аверьянова и Оксана Ковалева.

Педагоги из Мытищ успешно защитили проекты «Программа перехода школы в эффективный режим работы» в финале областного конкурса. Они также прошли очный этап, что позволило им добиться высокого результата.

Проект «Капитаны образования» создан для выявления перспективных специалистов и формирования сообщества лидеров для внедрения современных управленческих практик в Подмосковье. Программа готовит будущих управленцев и создает профессиональное сообщество. Наиболее подготовленных специалистов добавляют в кадровый резерв Московской области. Подобные инициативы — пример для остальных регионов и стимул для профессионального роста среди руководителей учебных заведений.