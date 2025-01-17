Педагоги из Мытищ приняли участие в сессии по развитию образования в Подмосковье

Совместное обсуждение планов и задач сферы образования до 2036 года обусдили в Дмитрове. Предлагаемые варианты проанализируют и внедрят.

Ключевые направления развития образования Московской области до 2036 года обсудили на Стратегической форсайт-сессии на базе Инженерной школы Дмитрова.

Затронули на мероприятии различные актуальные темы, поговорили о перспективах, задачах и планах.

Представители управления образования, директора школ, педагогическая и родительская общественность городского округа Мытищи вошли в экспертные группы сессии. Участники определили актуальные проблемы по нескольким направлениям, задали цели развития, выявили основные риски и пути их преодоления.

Участники предложили создать в школах трансформируемые образовательные пространства, улучшить системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, разработать нормативно-правовую базу взаимодействия родителей и школы. Основные задачи и предложения проанализируют и внесут в план развития подмосковной системы

образования.