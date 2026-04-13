Педагоги из Мытищ изучили китайские инновации в образовательной сфере

Директор гимназии № 1 Ольга Петрова и директор лицея № 34 Светлана Титкина побывали с рабочей поездкой в Китае. Целью командировки было изучение и внедрение инновационных образовательных практик, а также профессиональное развитие управленческих команд Подмосковья.

Управленческая стажировка прошла в Шанхае, Уси и Наньтун с 5 по 12 апреля. Такая поездка была сделана в рамках Года российско-китайского образовательного обмена, согласно распоряжению президента РФ и регионального проекта «Образование без границ (сотрудничество с Китаем)».

Делегация познакомилась с работой ведущих китайских школ, принимала участие в образовательных форумах, посвященных влиянию искусственного интеллекта на образование и подготовке будущих специалистов через объединение четырех ключевых областей: науку, технологии, инженерию и математику.

Педагоги посетили открытые уроки по английскому языку, информатике и физкультуре, концентрируясь на развитии у школьников креативных навыков.

Рекомендации по применению полученного опыта в школах Подмосковья будут подготовлены по итогам поездки.