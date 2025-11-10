Педагоги из Лобни стали призерами областного музыкального фестиваля

Московский открытый фестиваль «Общественная филармония — играют преподаватели» прошел в Дубне. На нем успешно выступили педагоги из Лобни.

Участниками конкурса стали лучшие преподаватели Подмосковья. Их таланты оценивали профессора Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных.

Преподаватели Лобненской детской школы искусств Юлия Пайкерт и Артур Исанов удостоились звания лауреатов II степени. А Эмиль Воронков и Марина Кокарева стали лауреатами III степени.

Напомним, что Лобненская детская школа искусств открылась в 1966 году. Сегодня воспитанники учреждения регулярно показывают высокие результаты на смотрах и конкурсах различного уровня.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Лобни Анна Кротова передала домам культуры муниципалитета новые сценические костюмы.