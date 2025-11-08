Глава Лобни передала домам культуры новые сценические костюмы

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 7 ноября посетила два городские дома культуры. В ДК «Красная Поляна», который отметил свой 97-й день рождения, состоялся праздничный концерт.

Руководитель муниципалитета поздравила коллектив учреждения и вручила директору Надежде Чесноковой комплекты новых сценических костюмов для творческих коллективов.

Вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной глава муниципалитета также побывала в Доме культуры «Луговая», где в настоящее время идет ремонт.

После его завершения зрителей ждет обновленный зрительный зал, а для занятий появятся новые пространства.