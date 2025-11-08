Глава Лобни передала домам культуры новые сценические костюмы
Глава городского округа Лобня Анна Кротова 7 ноября посетила два городские дома культуры. В ДК «Красная Поляна», который отметил свой 97-й день рождения, состоялся праздничный концерт.
Руководитель муниципалитета поздравила коллектив учреждения и вручила директору Надежде Чесноковой комплекты новых сценических костюмов для творческих коллективов.
Вместе с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной глава муниципалитета также побывала в Доме культуры «Луговая», где в настоящее время идет ремонт.
После его завершения зрителей ждет обновленный зрительный зал, а для занятий появятся новые пространства.
Анна Кротова передала руководителю ДК Алексею Лопасову комплект новой сценической одежды. Участники творческих коллективов сразу их примерили и устроили для гостей небольшое дефиле.
«Дарить подарки, особенно те, что способствуют развитию и благополучию горожан – всегда приятно», — отметила глава.