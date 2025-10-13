Педагоги из Лобни стали дипломантами всероссийского фестиваля

XIII всероссийский открытый педагогический фестиваль «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» под эгидой Российской академии образования проходил с 8 по 10 октября. Лобню представляли на конкурсе учителя лицея Юлия Дьячкова, Людмила Кривошлыкова, Юлия Кузуб и Юлия Ли.

Педагоги из Лобни презентовали коллегам лучшие практики своего учебного заведения. Они также приняли активное участие в мастер-классах, форсайт-сессиях и круглых столах фестиваля.

Достижение лобненских учителей были отмечены дипломами первой степени, а Юлия Дьячкова и Юлия Кузуб были награждены медалями «За вклад в развитие образования в России».

В программу фестиваля входил также практикум по аудиту нормативно-правового законодательства 2025 года от профессора Тамары Шевченко. Академик РАО Михаил Левицкий в своем докладе рассказал об актуальных проблемах современного образования.