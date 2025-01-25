Педагоги из Люберец вышли в финал окружного этапа конкурса профмастерства

В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы прошел финал окружного этапа конкурса «Педагог года — 2025». Всего в нем участвовали 35 учителей и воспитателей. В финал вышли 10 человек, в том числе двое педагогов из Люберец.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, финалистами стали воспитатель дошкольного отделения Лингвистической школы Анастасия Кудряшова и учитель начальных классов гимназии № 5 Анастасия Фомина. Им вручат сертификаты на 300 тысяч рублей.

Руководитель муниципалитета поздравил выдающихся педагогов округа и пожелал им успехов.

«Поздравляю с заслуженной победой. Уверен, что опытная команда Управления образования округа поможет всецело подготовиться и достойно представить Люберцы на областном этапе», — сказал Владимир Волков.

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