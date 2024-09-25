Педагоги из Химок стали участниками всероссийского методического марафона

Педагоги из Химок приняли участие на всероссийском методическом марафоне. Мероприятие объединило более 350 работников детских садов из 20 регионов России.

Химки представили директор и методист муниципального «Центра профессионального развития» и сотрудники дошкольного отделения «Улыбка» «Тридцать первой школы».

«Я второй раз принимаю участие в этой конференции. Этот методический марафон очень важен для всех сотрудников дошкольного образования, поскольку здесь мы можем узнать много нового, познакомиться с коллегами из разных уголков нашей страны», — рассказала директор «Центра профессионального развития» Ксения Долженко.

Форум прошел в четвертый раз. В нем принимают участие заведующие, заместители заведующих, методисты, старшие воспитатели дошкольных учреждений регионов России.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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