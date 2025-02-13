Педагоги из ДНР посетили техникум в Дубне по программе обмена опытом

Сотрудничество Макеевского политехнического колледжа с Дмитровским техником началось полтора года назад. Во время очередного визита гости из Донецкой Народной Республики увидели, как обучают медиков, спасателей, поваров и кондитеров в Дубне.

Руководству Макеевского политехнического колледжа передали учебную литературу для перехода на российские стандарты. На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие между образовательными учреждениями и организацию совместных мероприятий.

«Оснащение впечатлило. Современное оборудование — затратное, технологичное. Можно отработать все навыки, которые сейчас существуют. Педагогический коллектив активный, желающий делиться знаниями. Видно, что глаза горят», — поделилась директор Макеевского политехнического колледжа Светлана Петрушенко.

Сейчас в Макеевском колледже студенты осваивают пять специальностей. После визита в Дубну, возможно, в учебном заведении откроют новые направления. Представители обоих образовательных учреждений передают друг другу опыт, делятся учебными планами, проводят консультации.

«Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед Донецкой Республикой и образовательными учреждениями Малороссии — влиться в нашу систему образования», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

Педагоги из Макеевского политехнического техникума уже прошли курсы повышения квалификации. Весной студенты из Донецкой Народной Республики на неделю приедут в Подмосковье, чтобы пообщаться со сверстниками.