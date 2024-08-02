Трое педагогов из Богородского округа вошли в топ-100 лучших в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Учитель русского языка и литературы, педагог начальных классов и преподаватель физкультуры из Богородского округа попали в рейтинг сотни лучших учителей Московской области. Они получат денежные премии.

Ежегодно в Подмосковье проводится отбор регионального конкурса на денежное поощрение губернатора Андрея Воробьева. В этом году в топ-100 лучших учителей региона вошли три педагога из Богородского округа. Это учитель русского языка и литературы Елена Желтухина, учитель начальных классов Татьяна Федорова и преподаватель физкультуры Владимир Федорцов.

Они прошли конкурсный отбор и стали одними из победителей на федеральном уровне.

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