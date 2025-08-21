Педагоги из Балашихи побывали на областном форуме по внедрению ИИ в образование

В Москве состоялась стратегическая конференция «Инновации в образовании: ИИ в работе педагога», в которой приняла участие делегация из Балашихи. Мероприятие, организованное при поддержке Сбербанка и Министерства образования Московской области, было посвящено внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс и повышению эффективности работы педагогов с использованием современных цифровых инструментов.

Ключевым событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и Сбербанком, что открывает новые перспективы для цифровизации школ региона.

Участники обсудили возможности и вызовы, связанные с применением ИИ в образовании, а также приняли участие в практических мастер-классах, где познакомились с функционалом новых цифровых инструментов.

Педагоги Балашихи активно включились в работу конференции, изучив передовые технологии и лучшие практики их применения. Полученные знания станут основой для внедрения инновационных решений в образовательных учреждениях городского округа.