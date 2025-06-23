Педагога из Лобни наградили за вклад в воспитание школьников

Торжественное подведение итогов воспитательных проектов Подмосковья состоялось в национальном центре «Россия» в Москве. Мероприятие объединило участников трех образовательных инициатив: «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята».

Награды отличившихся педагогам вручали заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и региональный координатор Святослав Громов. Среди тех, кто был удостоен награды за профессиональное мастерство и вклад в реализацию воспитательных программ, была советник директора по воспитанию лобненского лицея «Авиатика» Елена Майорова.

Работник образования из Лобни участвовала в создании образовательных пространств, объединяющих детей, родителей и учителей.

Это не первое высокое достижение педагогов городского округа. Ранее на международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Хрустальная Ника» победила руководитель и солистка вокальной группы «Трио Мира» Дворца культуры «Чайка» Ирина Сероглазова. Она стала лауреатом первое степени в номинациях «Вокал» и «Лучший педагог — 2025».