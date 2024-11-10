Педагога из Котельников наградил министр физкультуры и спорта Подмосковья

Благодарность министра физической культуры и спорта Московской области вручили педагогу-организатору спортшколы «Котельники» Ирине Ермаковой. Она выступила в состязаниях по бегу и пулевой стрельбе в составе сборной Подмосковья. Команда заняла третье место.

Педагога-организатора спортивной школы «Котельники» Ирину Ермакову наградили благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области «За успешные результаты в общекомандном зачете на IX Спартакиаде пенсионеров России в 2024 году и популяризацию спорта в Московской области».

Недавно сборная Подмосковья впервые за девять лет завоевала третье место среди 74 команд. Один километр спортсменка из Котельников в беге и пулевой стрельбе преодолела за три минуты 51 секунду.

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